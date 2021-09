Honderden betogers tegen coronapas in Den Haag de straat op

Honderden tegenstanders van de invoering van het coronatoegangsbewijs zijn in Den Haag samengekomen. Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie is ook aanwezig en heeft de actievoerders toegesproken op het Malieveld. Vandaar zijn ze vertrokken naar de stad. Het is de bedoeling om langs de Hofvijver naar Plein 1813 te lopen en daarna terug naar het Malieveld.

Sommige betogers lopen met borden met teksten tegen de coronapas, zoals ‘gebruik je IQ in plaats van je QR’. De ‘mars tegen het Covid-paspoort’ is georganiseerd door onder meer Nederland in Opstand. Demonstranten hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, omdat die regel vanaf zaterdag niet meer geldt. Ze hoeven ook geen coronatoegangsbewijs te laten zien om mee te kunnen doen aan het protest tegen de coronapas.

Vanaf deze zaterdag gelden nieuwe coronaregels. Mensen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van anderen te houden, maar het is nu wel nodig een coronapas te hebben om onder meer toegang te krijgen tot restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Met de QR-code in de app CoronaCheck kunnen mensen laten zien dat ze volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief zijn getest of dat ze zijn hersteld van een coronabesmetting.