Duitsers kiezen na zestien jaar ‘nieuwe Merkel’

De ruim 60 miljoen stemgerechtigden kunnen tussen 08.00 en 18.00 uur hun stem uitbrengen. Na het sluiten van de stembussen komen media met exitpolls en krijgen Duitsers alvast een eerste indruk van hoe de verkiezingsuitslag er ongeveer uit komt te zien.

Hoewel Merkel heeft aangegeven niet verder te willen als regeringschef, hoeven de Duitsers voorlopig nog geen afscheid van haar te nemen. Ze blijft aan als bondskanselier tot een nieuwe regering is gevormd. Dat kan nog weken of zelfs maanden duren.

Favoriet

De twee partijen die aan kop gaan in de peilingen, zitten nu ook al samen in een regering. De sociaaldemocratische SPD van minister van Financiën Olaf Scholz lijkt momenteel het populairst, maar wordt op de hielen gezeten door het samenwerkingsverband van de conservatieve zusterpartijen CDU/CSU. Die hebben Armin Laschet naar voren geschoven om Merkel op te volgen.

Dat Scholz in de dagen voor de verkiezingen gezien zou worden als favoriet, was enkele maanden geleden nog onwaarschijnlijk. Annalena Baerbock van De Groenen leek in het voorjaar even de grote uitdager op links te worden, maar haar klimaatpartij zakte later weg in de peilingen.

Profiteren van chaotische campagnes

Scholz lijkt te profiteren van de soms chaotische campagnes van zijn rivalen. De populariteit van Baerbock had te lijden onder een aantal incidenten. Zo ontstond discussie over de juistheid van haar cv en ze kreeg het verwijt dat ze plagiaat had gepleegd in een boek.

Ook de campagne van Laschet verliep verre van vlekkeloos. Zijn imago liep een deuk op toen hij na de watersnood in zijn deelstaat Noordrijn-Westfalen het rampgebied bezocht. Hij werd daar lachend en kletsend gefilmd terwijl op de voorgrond president Frank-Walter Steinmeier zijn medeleven uitsprak met de slachtoffers.

Onverantwoorde financiële risico’s

Merkel zag zich genoodzaakt haar partijgenoot te hulp te schieten en voert zaterdag campagne voor Laschet in Aken. Ze heeft kiezers tijdens een eerdere campagnebijeenkomst voorgehouden dat ze met een stem op Scholz een linkse regering mogelijk kunnen maken van de SPD, De Groenen en de uiterst linkse partij Die Linke. Zo’n coalitie zou volgens haar met ‘onverantwoorde financiële risico’s’ gepaard gaan.

Scholz heeft duidelijk gemaakt een regering met De Groenen wel te zien zitten, maar het is onwaarschijnlijk dat de twee linkse partijen genoeg zetels krijgen voor een parlementaire meerderheid. Hij sloot tijdens een recent debat niet expliciet uit dat hij weer met CDU/CSU in een regering stapt, maar zei wel dat ‘de meeste kiezers de CDU in de oppositie willen zien’.