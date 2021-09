China laat twee Canadezen vrij na deal over Huawei-topvrouw

China heeft twee Canadezen vrijgelaten die sinds 2018 vastzaten op verdenking van spionage. Het tweetal komt op zaterdagochtend (lokale tijd) aan in Canada, zei premier Justin Trudeau op een persconferentie. De vrijlating volgt kort op de deal die financieel topvrouw Meng Wanzhou van Huawei sloot met de Amerikaanse justitie, dat om haar uitlevering had gevraagd.

De topmanager werd verdacht van fraude en samenzwering en stond bijna drie jaar onder huisarrest in de Canadese stad Vancouver. De Verenigde Staten verdachten haar ervan te hebben gelogen over handelscontacten met een bedrijf uit Iran, waar Amerikaanse sancties tegen zijn ingesteld. Zo zou ze de bank HSBC hierover hebben misleid.

De Canadese zakenman Michael Spavor en zijn landgenoot Michael Kovrig werden kort na de detentie van Meng in 2018 gearresteerd. Spavor werd vorige maand in China nog tot elf jaar cel veroordeeld. Premier Trudeau maakte kort nadat Meng was vertrokken uit Canada bekend dat ook zijn landgenoten waren vrijgelaten.

Grote verontwaardiging

De vervolging van de ‘twee Michaels’ had in Canada voor grote verontwaardiging gezorgd. Een Canadees initiatief tegen het vastzetten van buitenlandse burgers om diplomatieke druk uit te oefenen, kreeg in februari de steun van Nederland en tientallen andere landen. China heeft steeds tegengesproken dat er een verband was tussen de arrestatie van de mannen en die van de Huawei-bestuurder.

‘Er zal in de komende dagen en weken nog tijd zijn voor reflectie en analyses’, zei Trudeau in Ottawa tegen de pers. ‘Feit is dat Canadezen enorm blij zullen zijn dat op dit moment, op deze vrijdagavond, Michael Kovrig en Michael Spavor op het vliegtuig zitten en naar huis komen.’

Ook de Verenigde Staten hebben verheugd gereageerd op de vrijlating van het duo. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in een korte verklaring dat zijn regering het Chinese besluit toejuicht om de twee Canadezen te laten gaan na ‘ruim 2,5 jaar arbitraire detentie’.