Coronatoegangsbewijs verplicht voor horeca en evenementen

Iedereen vanaf 13 jaar moet vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich hebben om toegang te krijgen tot een horecazaak, (sport)evenementen of een kunst- en cultuurinstelling. Dat betekent dat bezoekers moeten kunnen aantonen dat ze maximaal 24 uur geleden negatief getest zijn op het coronavirus, van Covid-19 hersteld zijn of hiertegen volledig zijn gevaccineerd.

Dat kunnen zij laten zien in de CoronaCheck-app. Bezoekers vanaf 14 jaar moeten daarnaast een geldig ID-bewijs meenemen. Medewerkers moeten de QR-code van bezoekers scannen en de gegevens vergelijken met het ID-bewijs. Het coronatoegangsbewijs geldt op locaties waar het volgens de overheid door het loslaten van de 1,5 metermaatregel drukker wordt.

Deze is vereist in horecagelegenheden, casino’s, bioscopen, theaters en concertzalen en voor (zakelijke) evenementen. Verder is de QR-code nodig voor publiek bij professionele sportwedstrijden. Voor bijvoorbeeld terrassen, campings en musea zijn geen coronatoegangsbewijzen nodig.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat veel mensen die nog geen QR-code hebben deze gaan aanmaken in de app. Volgens het ministerie wordt de app al langer door veel mensen gebruikt en zijn er al enige tijd geen grote problemen bij het ophalen van de codes. Ook wordt drukte in de teststraten verwacht, maar volgens het ministerie kunnen testlocaties de komende weekenden meer dan 400.000 mensen per dag testen.

Mensen zonder smartphone kunnen hun coronatoegangsbewijzen printen via de website www.coronacheck.nl/print.