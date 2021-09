Hoorn neemt na zomer 2022 pas besluit over standbeeld J.P. Coen

Hoorn neemt pas na de zomer van 2022 een besluit over het lot van het in sommige kringen omstreden standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in deze plaats, zo maakte de gemeente vrijdag bekend. De gemeente wil eerst de uitkomst van de zogenoemde ‘stadsgesprekken’ over racisme en uitsluiting bespreken voordat ze een besluit neemt over het standbeeld. Het beeld van de VOC-gouverneur is al langer onderwerp van een felle discussie en dat leidde vorige zomer tot een demonstratie.