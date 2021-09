VS verplichten coronaprik voor iedereen die levert aan overheid

Alle medewerkers van bedrijven die voor de Amerikaanse federale overheid willen werken moeten vanaf 8 december gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, schrijft persbureau Reuters na het inzien van overheidsdocumenten. Het gaat om alle bedrijven die een dienst of product aan de nationale overheid leveren.

Een eerder aangekondigde plicht zorgde ervoor dat alleen mensen die werken op locaties van de overheid gevaccineerd moesten zijn, maar met deze uitbreiding zal iedereen binnen een bedrijf dat voor de federale overheid werkt een inenting moeten hebben. Hierdoor gaat de vaccinatieplicht voor miljoenen meer Amerikanen gelden.

Begin september kondigde Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de federale overheid en zorgpersoneel, die op 22 november ingaat. De president wil een hardere aanpak om de Delta-variant van het virus onder controle te krijgen. Amerikaanse militairen moeten zich ook laten inenten tegen het coronavirus.

Sommige lokale overheden voeren hun eigen maatregelen door. In onder meer New York City, Chicago en Los Angeles geldt een vaccinatieplicht voor docenten. In Los Angeles moeten schoolgaande kinderen ouder dan twaalf zich voor het einde van het jaar laten inenten tegen het virus.