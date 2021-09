Rutte bij VN over corona: niemand veilig tot iedereen veilig is

Premier Mark Rutte heeft bij de Verenigde Naties aandacht gevraagd voor drie crises waar de wereld voor staat: de strijd tegen het coronavirus en de weg naar herstel, de impact van de klimaatcrisis en de situatie in Afghanistan. Het is essentieel dat landen de handen ineenslaan om crises het hoofd te bieden, aldus Rutte.

Hoewel het in de lente leek alsof het einde van de pandemie in zicht kwam, heeft de Delta-variant roet in het eten gegooid. Daarom moet de productie van vaccins zo snel mogelijk worden opgeschroefd en moeten de prikken eerlijk over de wereld worden verdeeld. ‘De realiteit is dat niemand veilig is, tot iedereen veilig is’, zei de premier tegen de Algemene Vergadering van de VN.

Het afgelopen jaar heeft volgens Rutte duidelijk gemaakt dat klimaatverandering ‘geen theoretisch doemscenario meer is, maar de grimmige realiteit’. Ook Nederland werd geraakt, zei hij, verwijzend naar de extreme regenval deze zomer. ‘Elders ter wereld hebben extreme temperaturen een verwoestende impact.’

Afghanistan

‘Het is duidelijk dat we met zijn allen klimaatactie moeten ondernemen. En dat moet snel gebeuren. We kunnen toekomstige generaties niet met dit probleem opzadelen.’

Rutte vroeg ook aandacht voor Afghanistan, waar na twintig jaar westerse interventie de Taliban sinds vorige maand weer de macht in handen hebben. Hoewel de afgelopen jaren positieve stappen zijn gezet in het land ‘is het de harde realiteit dat we die inzet nu moeten staken’. Of alles voor niets is geweest, liet Rutte in het midden. ‘Het is te vroeg om die vraag te beantwoorden.’

‘Maar we moeten ons bewust zijn van het verleden van de Taliban. Wat er ook gebeurt, we zullen blijven proberen de juiste ontwikkelingen in Afghanistan te stimuleren, hoe moeilijk dat nu ook mag lijken.’