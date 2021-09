Politie neemt waarschuwingssysteem Amber Alert over

Mensen die Amber Alert volgen blijven meldingen ontvangen. De overdracht is het resultaat van gesprekken die de politie de afgelopen weken voerde met Netpresenter/Stichting Amber Alert Europe, het bedrijf achter het waarschuwingssysteem, aldus de politie.

Met ingang van 23 november worden meldingen van vermiste kinderen verstuurd via het Burgernet-systeem van de politie. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Tweede Kamer hierover vrijdag geïnformeerd.

Grapperhaus stelt in een brief aan de Kamer dat de meldingen worden verstuurd in een opvallende vormgeving en met een foto en de naam van het kind, zodat voor de ontvangers de urgentie direct duidelijk is. De minister laat weten dat bedrijven en organisaties die het huidige Amber Alert via hun kanalen aan een groter publiek verspreiden, zoals landelijke nieuwsmedia, en matrixborden van Rijkswaterstaat, zich eerder al bereid verklaarden dit ook te doen voor de meldingen via Burgernet.

De politie zegt dat ze door de overname van Amber Alert meer controle krijgt over het waarschuwingssysteem en de kwaliteit van de opsporingsberichtgeving over vermiste kinderen. Een Amber Alert wordt gemiddeld twee keer per jaar ingezet.

De politie meldde afgelopen voorjaar dat ze in de zomer wilde stoppen met Amber Alert. Onder druk van de Tweede Kamer stelde Grapperhaus dat besluit uit. Hij vroeg de politie en het bedrijf achter Amber Alert om te komen tot een constructie waarbij de voordelen van Amber Alert, zoals het bereik en de naamsbekendheid, zo veel mogelijk behouden zouden blijven.