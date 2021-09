Berlijn zegt dat Duitsland voldoende gas heeft

De gasvoorziening van Duitsland is veilig. Dat heeft het Duitse ministerie van Economische Zaken gezegd. Volgens een woordvoerder zijn de Duitse gasvoorraden goed gevuld en hoeven er geen zorgen te zijn over tekorten.

De gasprijzen in Europa zijn naar records gestegen en in het Verenigd Koninkrijk zijn er zorgen over tekorten in de winterperiode. Ook zijn meerdere kleinere Britse gasleveranciers omgevallen vanwege die hoge prijzen. Berlijn zegt dat de Duitse voorraden veel beter zijn gevuld dan die in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is één kleine gasleverancier failliet gegaan.

Daarnaast is de gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland klaar. Die pijpleiding moet jaarlijks 55 miljard kubieke meter aardgas gaan leveren aan Duitsland. Dat is voldoende om 26 miljoen huishoudens van aardgas te voorzien.