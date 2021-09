Mondkapje en 1,5 meter blijven verplicht bij test- en prikstraten

Volgens de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, komen op de testlocaties mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij hebben corona-achtige klachten of hebben contact gehad met iemand die positief is getest. Bij vaccinatielocaties komen mensen die helemaal nog niet, of nog niet volledig, zijn gevaccineerd. Met 1,5 meter afstand en een mondkapje op ‘houden we het test- en vaccinatieproces zo veilig mogelijk’, aldus de GGD’en.

