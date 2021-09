Slob: eerder honderden dan tientjes erbij voor leraar basisschool

Leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel in het basisonderwijs gaan er volgend jaar per maand ‘merkbaar’ op vooruit nu de Tweede Kamer er 500 miljoen euro extra voor wil vrijmaken. Onderwijsminister Arie Slob denkt eerder aan ‘honderden dan tientjes bruto per maand erbij’. ‘Mensen gaan dit echt wel merken’, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Hoe de loonstijging precies uitpakt, wordt de komende maanden berekend.

Slob is er blij mee, maar het is volgens hem niet zo dat hierdoor de loonkloof met leraren in het voortgezet onderwijs helemaal gedicht is. De Kamer is erop gebrand om de salarissen meer gelijk te trekken, om gelijke waardering uit te drukken voor het werk van juffen en meesters op de basisscholen. Ook is hun werkdruk vaak niet minder hoog dan in het voortgezet onderwijs.

Slob wees erop dat in de afgelopen kabinetsperiode de leraren op basisscholen al structureel 14 procent meer zijn gaan verdienen. Daarnaast zijn er ook incidentele bedragen naar deze sector gegaan. Dat was volgens de minister ook nodig, omdat ze er recht op hadden dat hun salarissen verder konden doorgroeien.

Maar hij verwacht niet dat met het extra salaris het personeelstekort wordt opgelost. ‘Was het maar zo’, zei Slob. Een hoger salaris is volgens hem wel belangrijk voor het aantrekkelijk maken van het beroep, mensen in het onderwijs te behouden en aan te trekken van buiten. ‘Maar er is meer voor nodig en daar zullen we mee moeten doorgaan’, aldus de minister.