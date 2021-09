Greta Thunberg spreekt tienduizenden toe op klimaatprotest Berlijn

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft vrijdag een speech gegeven buiten het Rijksdag-gebouw in Berlijn, waar tienduizenden mensen zich hadden verzameld voor een door Fridays for Future georganiseerd protest. De demonstranten hopen Duitse politieke leiders onder druk te zetten om ambitieuzere klimaatregelen door te voeren. Zondag vinden de Duitse parlementaire verkiezingen plaats.

De centrale eis van Fridays for Future is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs van 2015. Volgens Thunberg voldoet geen partijprogramma in Duitsland aan die eis. ‘Zelfs hun voorgestelde toezeggingen komen niet in de buurt van wat nodig zou zijn om het klimaatakkoord van Parijs na te komen’, zei ze.

Ongeveer 60,4 miljoen Duitsers mogen zondag stemmen en de meeste kiezers noemen klimaatbescherming een van hun topprioriteiten. Alle drie de leidende partijen hebben gezegd dat ze een agenda voor klimaatbescherming willen implementeren als ze worden gekozen, waarbij De Groenen het meest ambitieuze pakket maatregelen presenteren. Zo willen De Groenen tegen 2030 een einde maken aan het gebruik van steenkool in plaats van in 2038 en nog hetzelfde jaar de productie van auto’s met verbrandingsmotor stoppen.

Wereldwijde klimaatstaking

Toch voldoet volgens Fridays for Future-activisten ook het verkiezingsprogramma van de Groenen niet aan wat nodig is om binnen de 1,5 graad Celsius temperatuurstijging te blijven. ‘Ja, we moeten stemmen, jullie moeten stemmen, maar bedenk dat stemmen alleen niet genoeg zal zijn’, zei Thunberg dan ook. ‘We moeten de straat op blijven gaan.’

Vrijdag vonden er door heel Duitsland meer dan vierhonderd ‘klimaatstakingen’ plaats. De Duitse protesten maakten deel uit van een wereldwijde klimaatstaking in meer dan duizend gemeenschappen over de hele wereld, zei Fridays for Future.

De bondskanselierskandidate van De Groenen, Annalena Baerbock, verscheen vrijdag onverwachts bij de klimaatstaking in Keulen. In de peilingen staat Baerbocks partij met 16 procent op de derde plaats. De sociaaldemocratische regeringspartij SPD gaat nog steeds aan kop, gevolgd door CDU/CSU van Angela Merkel, die na zestien jaar stopt als bondskanselier.