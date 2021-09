Nachthoreca krijgt langer vergoeding voor vaste lasten

Uitbaters van nachtclubs en discotheken kunnen ook in het vierde kwartaal een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Voorwaarde is wel dat zij door de verplichte coronasluiting van de horeca tussen middernacht en 06.00 uur ‘s morgens minstens de helft minder omzet draaien dan in de laatste drie maanden van 2019.