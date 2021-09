Kabinet: gaskraan in Groningen zo snel mogelijk helemaal dicht

De gaskraan in Groningen gaat wat het demissionaire kabinet betreft zo snel mogelijk helemaal dicht. Komend jaar wordt voor het laatst gas gewonnen uit het Groningenveld om bijvoorbeeld huizen mee te verwarmen. Daarna wordt het veld alleen nog gebruikt in heel koude winters of bij grote leveringsproblemen.

Om in zulke noodgevallen gas te kunnen winnen, moet een aantal installaties draaiende worden gehouden. In die waakvlamstand wordt de komende jaren toch nog een kleine hoeveelheid gas opgepompt. Maar die situatie zal ‘zo kort mogelijk’ duren, aldus economieminister Stef Blok.

Het kabinet besloot drie jaar geleden om uiterlijk in 2030 te stoppen met de gaswinning in Groningen, omdat die de oorzaak is van talloze aardbevingen in de provincie. Al eerder werd duidelijk dat de gaskraan volgend jaar vrijwel helemaal dicht kan, doordat sneller dan verwacht alternatieven zijn gevonden voor Gronings gas.

Blok spreekt van een ‘historisch moment’. Stoppen met de gaswinning neemt volgens hem de belangrijkste oorzaak van de aardbevingen weg. ‘En dat is de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat de Groningers net zo veilig kunnen wonen als mensen in de rest van het land.’

In het laatste reguliere gasjaar mag de NAM bij een gemiddeld temperatuurverloop 3,9 miljard kubieke meter gas oppompen uit het Groningenveld. Dat is ongeveer de helft minder dan de geschatte productie in het nog lopende gasjaar.