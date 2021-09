Macron en Johnson bespreken samenwerking na ruzie veiligheidspact

De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Boris Johnson hebben in een telefoongesprek de samenwerking tussen hun landen besproken. De spanningen tussen beiden zijn opgelopen sinds het Verenigd Koninkrijk het veiligheidspact AUKUS sloot met Australië en de Verenigde Staten. Door dit pact is de geplande aankoop van Franse onderzeeërs door Australië ter waarde van meer dan 30 miljard euro stukgelopen. Frankrijk noemt AUKUS een ‘dolk in de rug’.

Johnson meent dat AUKUS juist een belangrijke stap naar wereldwijde veiligheid is. Toch vroeg Johnson om een telefonisch gesprek met Macron om de onderlinge samenwerking te herstellen. Johnson zei tegen Macron dat hij hoopt op samenwerking tegen klimaatverandering, in de strijd tegen terrorisme en bij operaties in de regio van de Stille Oceaan. De twee hebben in het gesprek het belang van een goede onderlinge relatie tussen hun landen benadrukt.

Frankrijk is niettemin woedend over AUKUS. Macron riep onder meer ambassadeurs terug uit de Verenigde Staten en Australië. De ambassadeur in Londen bleef op haar post, omdat het VK ‘slechts het derde wiel’ in AUKUS zou zijn. Frankrijk zou wel een overleg met de Britse defensieminister hebben afgezegd. Eerder deze week probeerde de Australische premier Scott Morrison Macron te bellen, maar er werd naar verluidt niet opgenomen. De Franse handelsminister heeft een ontmoeting met zijn Australische ambtsgenoot afgewezen. De Franse minister zou ‘niet willen doen alsof er niets aan de hand is’.

De Amerikaanse president Joe Biden sprak woensdag met Macron, die tijdens dat gesprek beloofde om de Franse ambassadeur terug naar Washington te sturen. Macron ontmoet zijn Amerikaanse ambtsgenoot in oktober in Europa. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, erkende na het gesprek dat het ‘tijd zal kosten’ om de relatie met Frankrijk te herstellen.