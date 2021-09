Grapperhaus: horecazaken die regels negeren riskeren sluiting

Horecabazen of andere ondernemers die vanaf dit weekeinde moedwillig de regels rond het coronatoegangsbewijs aan hun laars lappen, kunnen op sluiting rekenen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag na afloop van de ministerraad.

De coronatoegangsbewijzen zijn vanaf dit weekeinde verplicht voor onder meer de horeca, theaters en evenementen. Met een QR-code kunnen mensen aangeven dat ze gevaccineerd zijn, recent negatief getest zijn of het laatste half jaar een coronabesmetting hebben doorgemaakt.

Voor de controle van de toegangsbewijzen is extra geld vrijgemaakt, en als wordt geconstateerd dat het in het begin niet direct goed gaat bij een zaak, zal er eerst een waarschuwing worden gegeven, aldus Grapperhaus. Maar ‘als je niet meedoet, dan krijg je een sluiting natuurlijk op enig moment’. Sluiting is de ultieme consequentie die Grapperhaus eerder deze week overeenkwam met gemeenten.