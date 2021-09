Werkgevers waarschuwen voor lastenverzwaring bij energietransitie

Dat de energiebelasting voor burgers en bedrijven wordt verlaagd om zo de kosten voor energie te drukken, is een lichtpuntje van het pakket maatregelen dat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd overeengekomen, vinden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Tegelijkertijd wordt dat betaald door een hogere winstbelasting voor bedrijven, wat volgens de lobbyclubs onverstandig is nu ondernemers moeten investeren in duurzaamheid.