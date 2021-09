Noorwegen schrapt zaterdag laatste coronamaatregelen

Mensen hoeven dan niet meer onderling afstand te houden en bij evenementen en bijeenkomsten geldt niet langer een maximumcapaciteit. Ook in de horeca mag de ruimte weer vol worden benut en nachtclubs mogen de deuren weer openen.

‘Het is 561 dagen geleden dat we in vredestijd de zwaarste maatregelen in Noorwegen hebben ingevoerd’, aldus de premier. ‘Nu is het tijd om terug te keren naar een normaal dagelijks leven.’ De laatste versoepelingen werden meermaals uitgesteld, maar kunnen nu doorgaan omdat het aantal corona-infecties afneemt.

Ongeveer 76 procent van de Noorse bevolking heeft een eerste coronaprik gehad. Zo’n 67 procent is volledig gevaccineerd. In Noorwegen kan iedereen vanaf twaalf jaar worden ingeënt tegen Covid-19.