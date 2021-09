Meerderheid amateurvoetbalclubs controleert niet op coronabewijs

De enquête staat sinds woensdagavond online en de BAV kreeg volgens Van Olffen ‘binnen de kortste keren’ ruim honderd reacties. ‘Zo’n 15 procent geeft aan gewoon te gaan controleren. Een kleine 30 procent weet het nog niet. De rest geeft aan het niet te doen.’

Voetbalbond KNVB heeft die signalen ook opgevangen. ‘Veel verenigingen hebben vragen of verwachten praktische problemen, zij zoeken vooral een werkbare situatie voor hun vrijwilligers. We proberen hen te helpen door hen zo goed mogelijk te informeren’, aldus een woordvoerder. Van Olffen benadrukt dat een sportvereniging geen commerciële instelling is. ‘De horeca heeft een verdienmodel. Wij praten over vaak kleine verenigingen, die draaien op vrijwilligers. Die krijgen al 1,5 jaar ontzettend veel op hun dak.’

Een sportkantine valt onder de horeca en dus moeten de clubs vanaf zaterdag hun bezoekers controleren, al geldt er wel een uitzondering. Voor alleen afhalen van eten en drinken hoeft de CoronaCheck-app niet getoond te worden. Wie in de kantine wil blijven zitten om consumpties te nuttigen, moet volgens de regels wel kunnen aantonen gevaccineerd of recent negatief getest te zijn op het coronavirus.

Voor veel sportbonden is het afwachten of hun verenigingen gaan controleren. Tennisbond KNLTB kreeg vorige week na de persconferentie van het kabinet over de aangepaste coronamaatregelen veel boze reacties binnen. ‘Het eerste sentiment was: dit is geen versoepeling, maar juist een strenger beleid’, aldus Benoit Gilissen, manager verenigingszaken bij de KNLTB. ‘Toen later duidelijk werd dat afhalen gewoon zonder controle kan en het terras ook is uitgezonderd, zakte dat wat weg. Het moet in de praktijk gaan blijken of clubs die controle echt gaan doen. Ik denk dat de meeste verenigingen het wel gaan proberen. Maar we zijn ook realistisch: de vorige keren zag je ook dat het na verloop van tijd weer verwaterde. Zo’n signaal als van de gemeente Amsterdam dat ze niet gaan controleren, helpt dan niet.’

Hockeybond KNHB voorziet niet zoveel problemen met het coronatoegangsbewijs. ‘Gelukkig is de maatregel zo opgeschreven door de overheid dat het alleen geldt voor het deel van het clubhuis waar je zittend iets consumeert’, aldus een woordvoerster. ‘We zien vaak dat bezoekers binnen een drankje halen en dat dan op het terras of langs de lijn opdrinken.’ Gymnastiekunie KNGU heeft volgens een woordvoerster amper te maken met het coronatoegangsbewijs. ‘We hebben maar heel weinig verenigingen met een eigen kantine, alleen een klein aantal grote clubs.’