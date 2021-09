Klanten van ING kunnen momenteel geen gebruik maken van onlinebankieren via de mobiele app of via de website van de bank. Dat bevestigt ING na verschillende meldingen op Twitter. Ook website Allestoringen.nl registreerde een piek.

Na het inloggen krijgen klanten een foutmelding en kunnen ze verder geen acties meer ondernemen. Een woordvoerster van de bank laat weten dat het bedrijf hard werkt aan een oplossing. Hoelang dat zal duren, is nog onduidelijk.