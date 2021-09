Wereldhandel neemt af door minder import en export China

Wereldwijd is er in juli minder verhandeld dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) daalde het handelsvolume met 0,9 procent ten opzichte van juni, zo staat in de maandelijkse Wereldhandelsmonitor.

In juni werden er nog 0,7 procent meer goederen verhandeld tussen landen dan een maand eerder. Dat de mondiale handel nu afneemt, komt onder andere door de aanhoudende daling in China. De op één na grootste economie van de wereld importeert sinds april iedere maand iets minder. De Chinese uitvoer daalt sinds februari van dit jaar.

Wereldwijd hebben logistieke ketens dit jaar veel last gehad van opstoppingen. Door het economisch herstel is er ineens grote vraag naar containervervoer over zee, halfgeleiders en grondstoffen, waardoor schaarste ontstaat.

Het CPB meldde ook dat de industriële productie in juli gelijk is gebleven aan die in juni. In die maand steeg de wereldwijde productie door industriebedrijven nog met 1,2 procent.