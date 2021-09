AEX weer onder 800 punten door zorgen over Evergrande

De Amsterdamse AEX-index zakte vrijdag onder de 800 punten. De zorgen over het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande staken de kop weer op. Na hoopvolle berichten eerder deze week dat Evergrande toch op tijd aan zijn financiële verplichtingen zou voldoen, wachten investeerders nog altijd op de rentebetalingen van het bedrijf. Evergrande moet binnen dertig dagen betalen anders blijft het in gebreke en dreigt wanbetaling voor het bedrijf.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in het rood op 793,17 punten. Donderdag sloot de graadmeter voor het eerst in de geschiedenis boven de 800 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 1086,43 punten. Londen en Parijs zakten tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,8 procent in afwachting van de Duitse verkiezingen, die dit weekend worden gehouden.

Evergrande, dat ook een notering heeft in Frankfurt, zakte 11 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de Chinese autoriteiten lokale bestuurders hebben opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke ondergang van Evergrande. De wankele financiële positie van het bedrijf lijkt ook verder te reiken dan alleen de vastgoedactiviteiten van het concern. Volgens persbureau Bloomberg loopt de divisie voor elektrische auto’s van Evergrande eveneens achter met het betalen van salarissen en rekeningen.

Randstad

In de AEX noteerde uitzender Randstad (min 3,5 procent) ex dividend. Andere grote dalers waren chemicaliëndistributeur IMCD en chipbedrijf ASMI met verliezen tot 2,7 procent. Verzekeraar NN was de enige stijger met een plus van 0,2 procent. In de MidKap stond laadpalenfabrikant Alfen (min 2,6 procent) onderaan. Koploper was Air France-KLM met een winst van 1,2 procent.

Majorel Group zakte 7 procent tot 30,82 euro bij zijn debuut op het Damrak. Het callcenterbedrijf, dat is ontstaan uit een fusie van de klantrelatiebeheeractiviteiten van het Duitse Bertelsmann en de Marokkaanse Saham Group, ging voor 33 euro per aandeel naar de beurs.

Adidas

In Frankfurt verloor het Duitse sportmerk Adidas 2,8 procent na een tegenvallende omzetgroei van concurrent Nike. De Amerikaanse fabrikant van sportkleding heeft last van de coronamaatregelen in Vietnam, waar een groot deel van de Nike-artikelen worden gemaakt.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 73,46 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 77,53 dollar per vat.