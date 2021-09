Minister: plannen voor afschaffen leenstelsel liggen al klaar

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft al verschillende plannen klaarliggen om het sociaal leenstelsel voor studenten af te schaffen. Het is aan een nieuw kabinet om daar een keuze uit te maken, nu een brede Kamermeerderheid van het stelsel af wil, zegt de D66-bewindsvrouw.

De Kamer sprak bij de Algemene Politieke Beschouwingen in grote meerderheid uit dat het in 2015 ingevoerde leenstelsel weer plaats moet maken voor een basisbeurs. Maar daarvoor zijn "echt nog wat stappen nodig", zegt Van Engelshoven. "Iedereen snapt dat dit zo'n grote stelselwijziging is, dat moet echt een nieuw kabinet doen."

Of er compensatie moet komen voor de studenten die de afgelopen jaren een flinke schuld hebben opgebouwd, is volgens Van Engelshoven ook aan een nieuw kabinet. Zij zegt dat daar "een behoorlijk kostenplaatje" aan hangt. Het gaat volgens haar om "mogelijk meerdere miljarden die je niet kunt besteden aan de kwaliteit van het hoger onderwijs".