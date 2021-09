Dit weekend nog maar deel capaciteit Testen voor Toegang benut

Voor vrijdag zijn tot dusver 35.000 coronatests ingepland bij een testlocatie van Testen voor Toegang, meldt de organisatie achter dat systeem, de Stichting Open Nederland (SON). Voor zaterdag zijn er momenteel 50.000 tests ingepland. Daarmee is de capaciteit slechts deels benut: vrijdag is er ruimte voor in totaal 300.000 tests en zaterdag kunnen 430.000 mensen een test inplannen.