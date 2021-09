Mensen vinden naleven coronaregels lastiger, aldus onderzoek RIVM

De organisaties laten sinds vorig jaar voorjaar mensen vragenlijsten invullen. Toen werd de zogenoemde Corona Gedragsunit opgericht en een van de onderdelen daarvan was het opzetten van een grootschalig vragenlijstonderzoek. In deze vijftiende ronde van dat onderzoek vulden 44.366 mensen de vragenlijsten in. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 8 en 12 september dit jaar.

‘Toen begin van de zomer de cijfers snel daalden, de vaccinatiegraad steeg en veel versoepelingen werden aangekondigd, nam het draagvlak voor maatregelen af en het vertrouwen in het beleid toe’, staat in de samenvatting van het onderzoek. De onderzoekers concluderen dat er nu minder vertrouwen is in het coronabeleid van de overheid: van 31 procent zes weken geleden naar 26 procent nu. Ook zien ze dat meer mensen het beleid oneerlijk vinden en de maatregelen verwarrend. Tegelijkertijd voelen steeds minder ondervraagden zich eenzaam. Met name jongeren van 16 - 24 jaar lijken het fijn te vinden dat ze weer meer sociale dingen kunnen doen.

In april dit jaar werd de coronathuistest ingevoerd. Sindsdien gebruiken steeds meer mensen zo’n test: 25 procent in de huidige meetronde. Voornamelijk de jongeren (16-24) gebruiken zo’n zelftest: 63 procent. Mensen van 70 jaar en ouder gebruiken die test het minst vaak: 9 procent. Ook geeft een op de drie ondervraagden met klachten aan geen coronatest te hebben gedaan, omdat ze al zijn gevaccineerd.