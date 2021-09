Zorgen om Evergrande nemen toe na missen betalingsdeadline

De Chinese projectontwikkelaar Evergrande is weer een stapje dichter bij faillissement nadat het een betalingstermijn voor een rentebetaling overschreed. Daarmee nemen ook de zorgen op de financiële markten toe dat het financieel geplaagde concern mogelijk niet meer te redden is.

Evergrande gaat gebukt onder een schuld van omgerekend 260 miljard euro. Het concern zit krap bij kas en beleggers vrezen dat een ineenstorting van het bedrijf zijn weerslag heeft op het Chinese financiële systeem. Dit reikt mogelijk verder dan alleen China, omdat ook verschillende buitenlandse investeerders grote sommen geld uit hebben staan bij het concern.

Op donderdag verliep een deadline voor een rentebetaling van omgerekend 71 miljoen euro. Obligatiehouders bij wie de schuld uitstond hebben echter niets ontvangen en hebben ook geen toelichting gekregen van Evergrande over het missen van de betalingstermijn. Het bedrijf heeft nu nog dertig dagen de tijd om alsnog geld over te maken. Verstrijkt die termijn dat zal het bedrijf in gebreke blijven.

Reddingspakket

De Chinese centrale bank pompte vrijdag opnieuw geld in het banksysteem. Die stap wordt gezien als een signaal ter ondersteuning van de markten. Maar Beijing heeft zich niet uitgelaten over de benarde situatie van Evergrande. Chinese staatsmedia hebben ook geen aanwijzingen gegeven over een ophanden zijnde reddingspakket.

De druk op de overheid om in te grijpen neemt almaar toe. Huizenkopers en kleine beleggers worden steeds bozer omdat ze hun spaargeld in het vastgoed en de ondoorzichtige vermogensbeheerproducten van het bedrijf hebben gestoken. De sociale onrust zou ook over kunnen slaan op andere projectontwikkelaars omdat het gevaar bestaat dat zij door de problemen van Evergrande ook in zwaar weer terechtkomen.