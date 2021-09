Krant: Tsjechisch energiebedrijf denkt aan beursgang in Amsterdam

Het Tsjechische energiebedrijf EP Infrastructure denkt erover om een notering op de beurs in Amsterdam aan te vragen. Volgens de krant Hospodarske Noviny is Amsterdam de voorkeurslocatie als het bedrijf definitief besluit de gang naar de beurs te maken.

Het op de distributie en opslag van gas en de opwekking van stroom gerichte EP Infrastructure is onderdeel van Energeticky a Prumyslovy. Die houdstermaatschappij is op haar beurt weer in handen van miljardair Daniel Kretinsky. In juli begon een strategische evaluatie van de plannen met het bedrijf waarbij de kans op een beursgang groot lijkt. Er wordt nog wel gepraat over hoeveel procent van de aandelen dan naar de beurs zouden worden gebracht en op welk moment dat zou gebeuren.

De beurs in Amsterdam is dit jaar in trek bij buitenlandse bedrijven. Zo gingen de Poolse postkluisjesuitbater InPost, het Spaanse investeringsplatform AllFunds en het Tsjechische CTP al hier naar de beurs. Die ontwikkelaar van bedrijventerreinen is in handen van een Nederlandse ondernemer en verplaatst het hoofdkantoor binnenkort naar Nederland. Deze week maakten platenlabel Universal Music Group en callcentrebedrijf Majorel hun debuut op Beursplein 5.