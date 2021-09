Gevallen automagnaat Ghosn wil van Renault-aandelen af

Volgens Ghosn gaat het niet goed met de alliantie tussen de autobedrijven Nissan/Mitsubishi en Renault vanwege een machtsstrijd tussen de concerns. Dat geeft hij als reden dat hij van zijn aandelen Renault af wil. Maar hij kan niet snel cashen, want de Franse overheid heeft beslag gelegd op de aandelen vanwege een belastingonderzoek. Onduidelijk is hoeveel aandelen Renault Ghosn nog heeft.

De gevallen automagnaat woont in Beiroet sinds zijn spectaculaire ontsnapping eind 2019 uit Japan, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden. Dit wordt door hemzelf nog altijd tegengesproken.

Vlucht uit Japan

Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest Ghosn weg bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Nissan en Renault hebben sinds de arrestatie van Ghosn tezamen bijna 30 miljard dollar aan marktwaarde verloren. Nissan boekte twee opeenvolgende jaren van verliezen en gaat productielijnen sluiten en marktaandeel opofferen om de resultaten te verbeteren. Ook Renault heeft sinds het vertrek van Ghosn drastische maatregelen genomen. Zo werden duizenden banen geschrapt en werd de capaciteit flink teruggeschroefd.