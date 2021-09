Freek Vonk aan de slag voor Scouting Nederland

In de functie gaat Vonk kinderen en jongeren inspireren op avontuur te gaan in de natuur. "Het mooie van Scouting vind ik dat het veel buiten is: op avontuur in de natuur. Lekker met je laarzen in de aarde en je neus in de wind. We zitten veel te veel binnen met zijn allen en dat is zonde. Er is buiten zoveel te ontdekken. Door onze krachten te bundelen, hoop ik dat we samen nog meer kinderen kunnen inspireren om zich actief te maken in en voor de natuur", aldus de bioloog.

Vonk is pas de tweede chief scout (hoofdverkenner) van Scouting Nederland, dat in 1911 werd opgericht, toen nog onder de naam 'padvinders'. Van 1924 tot 1937 vervulde militair en politicus Jean Jacques Rambonnet die rol.