Nikkei maakt inhaalslag, Evergrande zakt in Hongkong

In Tokio is de aandelenbeurs vrijdag fors hoger gesloten. Japanse beleggers keerden terug na een vrije dag en maakten een inhaalslag na het stevige herstel op de wereldwijde beurzen op donderdag. De hoop dat het herstel van de wereldeconomie niet zal ontsporen door de schuldproblemen van de Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group en de aanstaande afbouw van de coronasteun door de Amerikaanse Federal Reserve, zorgde voor optimisme op de Japanse beurs.

Evergrande zakte daarentegen bijna 10 procent in Hongkong. Het aandeel won een dag eerder nog bijna 18 procent door berichten dat het noodlijdende bedrijf toch op tijd de rente zou betalen op een deel van zijn leningen. De obligatiehouders van Evergrande die donderdag een rentebetaling zouden moeten ontvangen, hebben echter nog steeds geen verdere informatie gekregen over die betaling. Het bedrijf moet binnen dertig dagen betalen anders blijft het in gebreke. Ook meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat de Chinese autoriteiten de lokale bestuurders hebben opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke ondergang van Evergrande.

De wankele financiële positie van Evergrande lijkt ook verder te reiken dan alleen de vastgoedactiviteiten van het concern. China Evergrande New Energy Vehicle Group kelderde bijna 18 procent. Volgens persbureau Bloomberg loopt de divisie voor elektrische auto’s van Evergrande achter met het betalen van salarissen. Ook de rekeningen van een aantal leveranciers van fabrieksmaterieel blijven onbetaald.

China

De Chinese beurzen hielden de verliezen beperkt. De Chinese centrale bank pompte voor de derde dag op rij miljarden extra in het financiële systeem zodat de banken voldoende geld hebben om een eventuele schok door het omvallen van Evergrande op te kunnen vangen. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een fractie lager en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent.

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 2,1 procent het weekeinde in op 30.248,81 punten en werkte daarmee een groot deel van de eerdere verliezen van deze week weg. De Japanse containervervoerders Kawasaki Kisen en Nippon Yusen stegen tot 10 procent door de hoop op een aanhoudend sterk herstel van de economie.