Wind en Noorse stroom kunnen druk Britse energiemarkt verminderen

De prijzen voor stroom in het Verenigd Koninkrijk zijn hard opgelopen sinds een brand in een stroomkabel tussen Engeland en Frankrijk leveringen vanaf het vasteland van Europa onmogelijk maakten. Gekoppeld met de hoge gasprijs waar heel Europa mee kampt, leverde dat problemen op voor de Britse energiesector. Al enkele kleine energieleveranciers zijn omgevallen omdat hun klanten contracten hadden afgesloten om stroom en gas af te nemen voor een prijs die onder de huidige kostprijs ligt.

Consumenten komen niet zonder stroom te zitten omdat er een regeling is dat andere energiebedrijven de klanten overnemen. Maar door een maximumtarief dat de Britse overheid daarbij oplegt is het ook voor andere energiebedrijven nauwelijks interessant om de klanten te gaan bedienen. De Britse regering hoopt dat met goedkope leningen aan de energiebedrijven te ondervangen.

Tegelijkertijd staat ook de stroomlevering als geheel onder druk. Er is momenteel voldoende capaciteit, maar als de stroomvraag stijgt of er plotseling iets misgaat in een van de Britse centrales zijn stroomstoringen niet uit te sluiten, zeggen experts. De vraag is of Noorwegen daar direct bij kan helpen. Door een droge zomer zijn de stuwmeren in het land, die voor een flink deel van de stroomproductie zorgen, niet zo vol als in andere jaren.

Door de nieuwe kabel is de kans wel groot dat de Noren stroom naar het Verenigd Koninkrijk zullen exporteren in plaats van naar de rest van Europa. De Britse stroomprijzen blijven naar verwachting namelijk hoger. Voor de Noren is het daardoor beter verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk. Momenteel kost een megawattuur aan stroom op de Britse markt net geen 3000 pond, omgerekend zo’n 3500 euro. In Noorwegen was dezelfde hoeveelheid elektriciteit een kleine 120 euro waard.