Veroordeelde ex-politieagent die Floyd doodde gaat in beroep

De 45-jarige Derek Chauvin werd in juni van dit jaar in de Amerikaanse stad Minneapolis veroordeeld. Hij gaat op grond van veertien verschillende aanklachten in beroep, blijkt uit documenten die donderdagavond (lokale tijd) bij een rechtbank in de staat Minnesota zijn ingediend.

De dood van Floyd bij zijn arrestatie vorig jaar mei leidde tot een golf van verontwaardiging en wereldwijde Black Lives Matter-protesten.