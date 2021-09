Handelstop EU en VS in Pittsburgh gaat toch door

De geplande handelstop tussen Europese lidstaten en de Verenigde Staten die volgende week gepland staat in het Amerikaanse Pittsburgh gaat door. De Europese Commissie zou verdeeld zijn geweest over deelname aan het overleg nadat Frankrijk voorstelde de top uit te stellen. Vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie schreef donderdagavond op Twitter dat de top doorgang zal vinden.

EU-bronnen meldden donderdag dat de twijfel over de top volgde op het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zonder overleg met de EU een defensiepact met Australië en het Verenigd Koninkrijk af te sluiten. Nederland was een van de landen die de in juni opgezette Handel en Technologie Raad (TTC) gewoon wilde laten doorgaan.

Met name Frankrijk was witheet over het afgesloten AUSUK-defensiepact waardoor het EU-land een miljardencontract voor onderzeeboten misliep. De ruzie tussen Frankrijk en de VS is inmiddels gesust, na een gesprek tussen Biden en president Emmanuel Macron. Maar de EU is ook door andere gebeurtenissen, zoals de chaotische terugtrekking uit Afghanistan, geschrokken van het solistische gedrag van Amerika.

In de TTC zitten tien werkgroepen waarin onder meer wordt onderhandeld over technologische samenwerking, het moderniseren van standaarden, het screenen van buitenlandse investeringen en exportcontroles. Volgens ingewijden hebben de twee economische grootmachten de afgelopen weken al verscheidene afspraken kunnen maken en een akkoord bereikt over normen voor kunstmatige intelligentie. Dit zou dan worden bekendgemaakt in Pittsburgh.