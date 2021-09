Wereldgezondheidsorganisatie adviseert preventief coronamedicijn

Het gaat om een combinatie van casirivimab en imdevimab van de Amerikaanse farmaceut Regeneron en Zwitserse fabrikant Roche die ervoor zorgt dat het coronavirus minder goed de menselijke cel kan binnendringen. In het Erasmus MC in Rotterdam worden al patiënten behandeld met de combinatie van middelen.

De methode is niet goedkoop en de WHO roept landen op om bij de fabrikanten aan te dringen op lagere prijzen, schrijft de organisatie in een verklaring. Het is de derde behandelmethode voor Covid-19-patiënten die door de WHO wordt goedgekeurd.