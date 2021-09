Kort geding van evenementenbranche over coronamaatregelen

Bij de rechtbank in Den Haag dient vrijdagochtend een kort geding over de nieuwste coronamaatregelen die vanaf zaterdag voor de organisatoren van evenementen gelden. Twintig partijen willen af van de nieuwe regel om bij evenementen binnen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toe te laten. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht.

Onder meer Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO dagen daarom de Nederlandse staat voor de rechter. Dit wordt ondersteund door de Alliantie van Evenementenbouwers en de Vereniging van Evenementenmakers.

‘De evenementenbranche is verbijsterd over de manier waarop het kabinet omgaat met jongeren en de mensen en bedrijven die in deze branche werken’, aldus Unmute Us in de aanloop naar het kort geding. De rechtszaak werd vorige week een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge aangekondigd.

Rutte en De Jonge maakten daarin bekend dat buitenevenementen vanaf zaterdag weer kunnen doorgaan zonder een maximaal aantal bezoekers en zonder verplichte sluitingstijd, net als geplaceerde evenementen binnen. Zonder vaste zitplaats geldt binnen een bezoekerscapaciteit van maximaal 75 procent en moet het evenement om middernacht stoppen.

Unmute us is bekend van de protestmarsen in de verschillende steden tegen de coronamaatregelen, die de evenementensector hard raken. Zaterdag 11 september gingen in tien steden tienduizenden mensen de straat op. De betogers eisten de onmiddellijke openstelling van Nederlandse evenementen en festivals.

Het kort geding is te volgen via een livestream.