Laatste dag slachtofferverklaringen in strafzaak MH17

Met de laatste elf verklaringen van nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 komt vrijdag een einde aan drie weken van slachtofferverklaringen in de omvangrijke strafzaak. Bij de vele indrukwekkende verhalen over overleden dierbaren, hielden ook de rechters en officieren van justitie het niet altijd droog.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders. In totaal ruim 90 nabestaanden hadden aangegeven gebruik te maken van het spreekrecht. Veel nabestaanden waren naar het Justitieel Complex op Schiphol gekomen om in de rechtszaal hun verhaal te vertellen. Met name buitenlandse nabestaanden spraken via een videoverbinding of lieten hun verklaring in de zaal voorlezen door hun advocaat. De hele rechtszaak is rechtstreeks te volgen via een livestream.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald boven Oost-Oekraïne. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.

De omvangrijke rechtszaak begon maart vorig jaar. Na de slachtofferverklaringen, gaat de zaak vanaf 1 november verder met het requisitoir van het OM met de strafeis tegen de vier verdachten. De rechtbank verwacht niet eerder dan najaar 2022 uitspraak te kunnen doen.