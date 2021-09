Duitse sociaaldemocraat Scholz belooft meer geld voor defensie

Olaf Scholz, de SPD-kandidaat voor het ambt van bondskanselier in Duitsland, wil meer geld vrijmaken voor defensie. In het slotdebat in de aanloop naar de Duitse verkiezingen zei de sociaaldemocraat dat een sterk, soeverein Europa het belangrijkste doel van het Duitse buitenlandse beleid is en dat daarbij ook de samenwerking met de NAVO en de Verenigde Staten telt.