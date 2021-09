Winkels Nike verkopen weer meer dan voor coronapandemie

De gehele omzet van Nike steeg in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 16 procent tot 12,2 miljard dollar. Daarbij droeg de divisie voor directe verkoop aan klanten, waar de eigenmerkwinkels onder vallen, het sterkst bij aan de groei. Dit onderdeel voerde de verkopen met een kwart op. Daarbij hielp ook de onlineverkoop van sportschoenen, trainingsjassen en andere sportkleding.

Nike zag de winst nog harder oplopen. Netto hield het concern 1,9 miljard dollar over, wat een stijging van 23 procent is. Minder kleding ging afgeprijsd over de toonbank, wat hogere personeelskosten compenseerde.

De omzetgroei bleef wel achter op de gemiddelde verwachtingen van analisten. Zij wijzen erop dat Nike mogelijk last heeft van aanhoudende lockdowns in Vietnam. Kledingfabrieken in het Zuidoost-Aziatische land zijn verantwoordelijk voor een groot deel van alle producten die Nike verkoopt. Naar schatting 40 procent van alle Nike-kleding wordt in Vietnam gemaakt.