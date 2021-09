GroenLinks en PvdA steunen motie voor aanpassing van 2 miljard

De PvdA beoordeelt pas later bij de behandeling van de afzonderlijke begrotingen definitief of ze vindt dat problemen echt goed aangepakt worden, aldus Ploumen. Klaver vindt de alomvattende motie van de VVD een ‘eerste stap, maar we zijn er nog niet’.

De twee linkse partijen waren woensdag nog afhoudend over een plan van vervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om 1 miljard te besteden aan zaken die de Kamer belangrijk vindt. Ze vinden dat te weinig om de grote vraagstukken aan te pakken. Donderdagavond besloten de ‘oude’ coalitiepartijen D66, CDA en CU samen met de VVD dat bedrag te verdubbelen. Daarvoor is ook een dekking gevonden op de begroting voor volgend jaar.