Reuters: obligatiehouders in ongewisse over betaling Evergrande

Evergrande had 83,5 miljoen dollar aan rente moeten betalen op buitenlandse leningen van in totaal 2 miljard dollar. Als dit niet binnen dertig dagen na de deadline gebeurt, blijft de vastgoedreus in gebreke.

Volgens de bron had Evergrande om middernacht in Hongkong nog geen concrete informatie gegeven over de dollarobligaties. Eerder verklaarde voorzitter Hui Ka Yan dat het bedrijf er alles aan zal doen om kleine particuliere beleggers terug te betalen die geld hebben gestoken in beleggingsproducten van het concern.

Evergrande is de op één na grootste vastgoedontwikkelaar van de Volksrepubliek en is betrokken bij projecten in honderden Chinese steden. Het bedrijf groeide met behulp van grote hoeveelheden geleend geld, net als tal van andere Chinese bedrijven in de vastgoedsector. Maar onlangs werd duidelijk dat die financiële positie onhoudbaar is, met een schuldenberg van omgerekend ruim 200 miljard euro. De zorg is dat het omvallen van Evergrande een schokgolf in de hele vastgoedsector van het land en aanverwante branches veroorzaakt.

Bloomberg meldde eerder op basis van bronnen dat Chinese toezichthouders Evergrande hebben verzocht om wanbetaling op dollarobligaties op de korte termijn te voorkomen. Ook zouden ze het concern hebben opgedragen proactief te communiceren met obligatiehouders.