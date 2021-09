Gasunie en North Sea Port ontwikkelen waterstofnetwerk in Zeeland

Het Zeeuwse netwerk krijgt de naam Hydrogen Delta Network NL en moet rond 2025 klaar zijn. De verbinding met het landelijke Nederlandse waterstofnetwerk van Gasunie zal rond 2027 plaatsvinden. Op die manier kunnen Nederlandse industriële clusters met elkaar verbonden worden, menen de twee ondernemingen.

De Zeeuwse industrie is momenteel goed voor 35 procent van de vraag naar waterstof in Nederland, zeggen de twee organisaties in een persbericht. North Sea Port werkt naast dit project met Gasunie ook samen met gastransportbedrijf Fluxys en staalconcern ArcelorMittal aan een vergelijkbaar regionaal waterstofnetwerk in België.

Verduurzaming

Gasunie staat de komende jaren voor een miljardeninvestering voor verduurzaming. Het bedrijf verwacht bijna 10 miljard euro te investeren in de overgang van een gastransportbedrijf naar een duurzame aanbieder van energie-infrastructuur. Daarbij gaat Gasunie focussen op de verschuiving van het transport van aardgas naar onder meer groen gas en waterstof, meldde de onderneming eerder dit jaar in het jaarverslag.

Hoeveel het Zeeuwse project moet gaan kosten is nog niet duidelijk en hangt af van de omvang, aldus een woordvoerder van Gasunie. Wel verwacht de onderneming voor de ontwikkeling van de landelijke en regionale waterstofinfrastructuur 1,5 miljard euro kwijt te zijn. Voor het Zeeuwse netwerk wordt grotendeels gebruikgemaakt van bestaande aardgasleidingen, zodat er geen nieuwe leidingen aangelegd hoeven te worden.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend 750 miljoen euro te reserveren voor de ontwikkeling van waterstof. ‘Dat betekent dat we dit soort projecten kunnen opstarten want iemand staat garant voor risico’s die we aan het begin lopen en nog niet kunnen afdekken’, aldus de Gasunie-woordvoerder.