Amsterdamse beurs sluit voor het eerst boven 800 punten

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een aanzienlijke winst de handel uitgegaan, waarmee de AEX-index voor het eerst boven de 800 punten is geëindigd. Eerder brak de graadmeter van 25 grootste beursfondsen aan het Damrak die symbolische grens al, maar daalde de index uiteindelijk weer iets voor de slotbel.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent hoger op 800,61 punten. Vooral de chip- en techbedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector.

Aanhoudende zorgen over het wankelende vastgoedconcern Evergrande in China kon de goede stemming onder beleggers niet bederven. Daarnaast wordt over het algemeen goed gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken bouwt naar verwachting de coronasteunmaatregelen vanaf november af, maar dat is vooral ingegeven door de sterk presterende economie in de Verenigde Staten.