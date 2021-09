Rutte: klimaatmiljarden ook voor volgend jaar niet genoeg

De 6,8 miljard euro die dit demissionaire kabinet volgend jaar investeert in maatregelen die uitstoot van CO2 moeten verminderen, is niet genoeg om de klimaatdoelen te halen, zegt premier Mark Rutte. Zelfs voor volgend jaar is meer nodig, verwacht hij. "Daar zal dus óf een volgend kabinet, óf nog dit kabinet als het er niet op tijd is, in overleg met de Kamer, aan moeten werken met een aanpassing van de begroting."