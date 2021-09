Oud-manager meldt stiltecultuur bij Volkswagen over dieselfraude

Een voormalige manager van Volkswagen die terechtstaat voor betrokkenheid bij het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern heeft in de rechtbank van Braunschweig gezegd dat de interne bedrijfscultuur heeft gezorgd voor stilte over de fraude. Volgens hem werden medewerkers van hogerhand onder druk gezet om te zwijgen over de zaak. De leiding van Volkswagen zou in eerste instantie geprobeerd hebben het schandaal stil te houden.

De voormalige manager Hanno Jelden en drie andere oud-werknemers van Volkswagen worden verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Jelden gaf leiding aan de ontwikkeling van de sjoemelsoftware waardoor dieselauto’s bij emissietesten minder vervuilend leken dan ze daadwerkelijk waren. Volkswagen gaf in 2015 toe dat was gesjoemeld met die testen. Het schandaal heeft het concern, waar ook merken als Audi, Seat en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.

Jelden zei dat de software oorspronkelijk was ontwikkeld om motorgeluiden te reduceren, maar vervolgens werd gebruikt om uitstoottesten te beïnvloeden. Hij heeft naar eigen zeggen leidinggevenden hierover geïnformeerd, maar kreeg toen te horen dat hij het stil moest houden. ‘Ik heb nooit een geheim gemaakt van deze functie van de software. Als ik de juridische gevolgen had geweten dat zou ik dit nooit hebben laten gebeuren’, aldus Jelden.

De openbaar aanklagers stellen dat de oud-managers en ex-ingenieurs door die fraude de winsten van Volkswagen wilden verhogen om zo ook zelf hogere bonussen te krijgen. Ze hebben gefaald om de zaak aan het licht te brengen, aldus de aanklacht. De verdachten hangen lange gevangenisstraffen boven het hoofd.

De aanklagers hebben eerder al gezegd dat voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn al enige tijd wist van de sjoemelsoftware voordat het schandaal bekend werd bij het publiek, maar dat hij naliet het gebruik van die software stop te zetten. Overigens is Winterkorn zelf niet aanwezig in de rechtbank in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld. Hij is ook aangeklaagd voor marktmanipulatie vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de affaire.