Ruim 1800 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt verder

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1841 positieve coronatests geregistreerd. Dat is minder dan vorige week donderdag, en daardoor daalt het gemiddelde voor de dertiende dag op rij. Wel kwamen er twaalf meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal in meer dan drie weken tijd, maar hier kunnen mensen bij zijn die al langer geleden aan corona zijn gestorven.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 12.607 meldingen van positieve tests, gemiddeld 1801 per dag. Dat is het laagste niveau sinds begin juli.

In Amsterdam en in Rotterdam kwamen 89 besmettingen aan het licht. In Den Haag werd het coronavirus vastgesteld bij 84 mensen. Daarna volgen Utrecht (66), Ede (46) en Amersfoort (45). In 65 gemeenten testte niemand positief.

Bij de twaalf gemelde sterfgevallen ging het om inwoners van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Almelo, Hengelo, Middelburg, Vlissingen, Leidschendam-Voorburg, Rijssen-Holten, Schouwen-Duiveland, Twenterand, Zaltbommel en Putten.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 47 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Dat komt neer op gemiddeld zeven sterfgevallen per dag.