Advocaten spannen kort geding aan tegen coronapas

Advocaat Bart Maes, een van de eisers, noemt de invoering van de coronapas in een LinkedIn-bericht onwettig, strafbaar en discriminerend. De maatregel zou volgens zijn kantoor onder meer in strijd zijn met de grondwet en veel internationale verdragen.

Inmiddels heeft Maes Law honderden steunbetuigingen binnengekregen. Eén daarvan komt van Michel Reijinga van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer ‘koffiedrinken’. Reijinga verwacht via zijn organisatie minstens 100.000 handtekeningen op te halen, die dinsdag bij het kort geding zullen worden overhandigd.

Zaterdag 25 september treden nieuwe coronaregels in werking. De verplichte 1,5 meter afstand vervalt, maar vanaf die dag moet iedereen van dertien jaar of ouder die bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wil een coronatoegangsbewijs laten zien. Die kan men krijgen bij volledige vaccinatie, doorgemaakt herstel na een besmetting of een negatieve testuitslag.