Spaanse economie herstelde trager dan verwacht van coronacrisis

De Spaanse economie is in het tweede kwartaal veel trager gegroeid dan eerder werd aangenomen. Het Spaanse statistiekbureau INE stelde de groei voor die periode bij naar 1,1 procent, terwijl dat bij een eerste raming nog 2,8 procent was. Ook de krimp in het eerste kwartaal was iets sterker dan eerder gemeld, liet het statistiekbureau weten.