Brussel nog niet gerust op mediavrijheid in Polen

De verlenging in Polen van de uitzendvergunning voor de regeringskritische nieuwszender TVN24 is een ‘positieve ontwikkeling’, maar de Europese Commissie blijft de situatie in het land heel scherp in de gaten houden. Het parlement in Warschau heeft namelijk een resolutie aangenomen over de uitgifte van zendvergunningen die het media-aanbod minder divers kan maken.

Lidstaten moeten garanderen dat hun beleid en wetgeving geen negatieve impact hebben op een vrij, onafhankelijk en divers medialandschap, aldus een woordvoerder van de commissie. Die is al langer bezorgd over de persvrijheid in Polen en had gewaarschuwd over de omstreden mediawet die verbiedt dat Poolse media in handen zijn van partijen van buiten Europa.

De vrees was dat het Amerikaanse Discovery zijn kritische zender TVN24 had moeten afstoten. Ondanks de verlenging van de licentie kan het parlement de regels alsnog aanscherpen. De nationalistische regeringspartij PiS wil buitenlandse beïnvloeding via de media tegengaan.

In een andere zaak besloot de Europese Commissie donderdag Polen voor het Europees Hof van Justitie te dagen vanwege wijzigingen in de Telecomwet die de onafhankelijkheid van toezichthouder UKE zouden ondergraven. Die wet is gebruikt om het hoofd van dat orgaan te ontslaan terwijl die volgens het dagelijks bestuur van de EU moet garanderen dat de nationale toezichthouder vrij is van politieke druk.