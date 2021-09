Oekraïne gaat macht rijke elite aan banden leggen

Het Oekraïense parlement heeft wetgeving aangenomen om de invloed van rijke zakenlieden aan banden te leggen. Dat gebeurde een dag nadat een auto met een topadviseur van president Zelenski onder vuur was genomen met een automatisch geweer.

Steenrijke tycoons die bekendstaan als oligarchen hebben in Oekraïne ook veel politieke invloed. Zakenlieden die onder de nieuwe wet vallen, mogen straks geen politieke partijen meer financieren of deel uitmaken van de regering. Ook moeten ze hun bezittingen laten registreren en mogen ze niet meedoen aan privatiseringen.

Zakenlieden moeten aan een aantal criteria voldoen om aangemerkt te worden als oligarch. Er wordt onder meer gekeken naar hun vermogen en hun invloed op de media. Oekraïense media hebben eerder geschat dat ongeveer tien Oekraïners met de aangescherpte regels te maken krijgen.

Verband

Medewerkers van Zelenski hadden geopperd dat er een verband kan zijn tussen de nieuwe wetgeving en de schietpartij van woensdag. Toen beschoten onbekenden in de buurt van Kiev de wagen met presidentieel topadviseur Sergej Sjefir. Die bleef zelf ongedeerd. Zijn chauffeur raakte wel gewond.

De wetgeving wordt na de parlementaire goedkeuring nog niet meteen van kracht. De president moet ook nog tekenen. Critici binnen de oppositie schilderen de wet af als populistisch. Ze vinden dat Zelenski beter werk kan maken van het verstevigen van de rechtstaat en wetgeving tegen monopolievorming.

Corruptie

Politieke nieuwkomer Zelenski won in 2019 de verkiezingen nadat hij had beloofd werk te maken van de strijd tegen corruptie. Hij wordt zelf niet tot de rijke zakelijke elite gerekend. De president maakte voor zijn politieke carrière naam als komiek. Hij speelde in een hitserie op de televisie de rol van docent die het tot president schopt.

Tegenstanders van Zelenski kunnen wel hinder ondervinden van de oligarchenwet. Zijn voorganger en politieke rivaal Petro Porosjenko, bijgenaamd de ‘chocoladekoning’, bezit onder meer een snoepimperium en televisiezenders.