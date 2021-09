Commissie onderzoekt wat mensen nodig hebben om rond te komen

Het kabinet gaat een commissie instellen die moet onderzoeken hoeveel geld mensen nodig hebben om rond te kunnen komen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt had om zo'n commissie gevraagd. Volgens demissionair premier Mark Rutte kan mede aan de hand van de bevindingen van die commissie later het debat gevoerd worden of het sociaal minimum zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vaststelt moet worden aangepast.